Tufad, “20.türk Boyları Kültür Şöleni”ne Katılıyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şenliğe, Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (YAFEM) daveti üzerine giden TUFAD heyetinde, yönetici dahil 21 kişilik ekip bulunuyor.

Lefkoşa, 19 Temmuz 17 (.): Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Türk topluluklarıyla kültürel manada tanışma ve kaynaşma amacıyla Yalova’da düzenlenen “20.Türk Boyları Kültür Şöleni”ne katılıyor.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Türk topluluklarıyla kültürel manada tanışma ve kaynaşma amacıyla Yalova’da düzenlenen “20.Türk Boyları Kültür Şöleni”ne katılıyor.