TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) yeni dönem sezon açılışını gerçekleştirdi ve yeni yılda uygulanacak programlar için hazırlıklara başladı.

TUFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak yeni katılımcıların kayıt yaptırdığı sirtaki dersleri başladı.

Oyunların eğitmeni Limasol Halkdansları dernek temsilcisi Andreas Lazarouolacak.

Açıklamaya göre sirtaki kayıtları yanında ilkokul, orta okul, lise, büyükler, yetişkinler ve erişkinler olarak yeni eleman kayıtları da devam ediyor.

Kayıtlar için 0542 853 4573 – 0(548)860 7589 numaralı telefonlar aranabiliyor.