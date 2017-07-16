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16 Temmuz 2017 Pazar 10:44

TUFAD, “20. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne Katılmak Üzere Yalova’ya Gidiyor

TUFAD, '20. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne Katılmak Üzere Yalova'ya Gidiyor
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD),  Yalova’da düzenlenen “20. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne katılmak üzere yarın adadan ayrılıyor.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından davet edilen TUFAD, festivale yönetici dâhil 21 kişilik ekiple katılıyor.

Uluslararası nitelikte düzenlenecek olan festivale TUFAD yanında, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kırım, Gürcistan, Borçalı Türkleri, Kırgızistan, Kazakistan, Kabardin, Balkar ve Çuvaşistan’dan ekipler katılacak.

Festival, toplulukların kültürel manada tanışması ve kaynaşması amacını taşıyor.

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