TUFAD, “20. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne Katılmak Üzere Yalova’ya Gidiyor

Uluslararası nitelikte düzenlenecek olan festivale TUFAD yanında, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kırım, Gürcistan, Borçalı Türkleri, Kırgızistan, Kazakistan, Kabardin, Balkar ve Çuvaşistan’dan ekipler katılacak.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından davet edilen TUFAD, festivale yönetici dâhil 21 kişilik ekiple katılıyor.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Yalova’da düzenlenen “20. Türk Boyları Kültür Şöleni”ne katılmak üzere yarın adadan ayrılıyor.