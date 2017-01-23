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23 Ocak 2017 Pazartesi 06:51

TUBİTAK'IN Kabul Etmedigi Proje,ABD de Birinci Oldu

TUBİTAK'IN Kabul Etmedigi Proje,ABD de Birinci Oldu
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TUBİTAK'IN Kabul Etmedigi Proje,ABD de Birinci Oldu 

Antalya'da özel bir kolejde eğitim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin kimya öğretmeleri danışmanlığında TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdiği ancak TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen proje, ABD'de 54 ülke, 2 bin 450 proje arasından dünya birincisi oldu.

TED Antalya Koleji öğrencilerinden Mehmet Can Dursun ile İrfan Efe Boztepe, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması'na katılmak için kimya öğretmenleri Gülay Demirci danışmanlığında bir proje hazırladı. Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapmayı öngören iki öğrencinin başvurusu TÜBİTAK tarafından reddedilince, öğrenciler bu kez de ABD'de dünya çapında düzenlenen liselerarası yarışmaya başvurdu.

Türkiye'de ilgi görmeyen proje, ABD'de 54 ülke 2 bin 450 proje arasından dünya birincisi oldu.

'GEÇ İYİLEŞEN YARALAR VE YANIKLARDA KULLANILACAK'

Proje hakkında bilgi veren öğretmen Gülay Demirci, "Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yaptık. Özellikle diyabet hastalarının geç iyileşen yaralarında, yanık ve yatalak hastaların yaralarında kullanılabilecek. Uzun süre iyileşmeyen yaralar mikrop kapabiliyor. Bu ürünün hızlı bir şekilde kanı durdurma özelliği de var. Çalışmalarımız devam ediyor, sanayicilerimiz de bize destek olmak istiyor. Biz bu ürünün üretime geçmesini istiyoruz ama henüz bir sanayici ile masaya oturmuş değiliz" dedi.

'İLACI YARANIN ÜSTÜNE KOYMAK YETERLİ'

Nanolifi yaranın üstüne koyduktan sonra kendiliğinden yok olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe, "Projemiz yatalak ve diyabetik hastalara yönelik olduğu için halkımız adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki verilere göre, yaptığımız ürün yaraları diğer ürünlere göre yüzde 30 daha hızlı iyileştiriyor. Aynı zamanda bunu vücudunuza koyduğunuzda geri çıkartmanıza gerek kalmıyor, orada yok olup gidiyor. Yaranız da hava alıyor, yapay deriden daha pratik" diye konuştu.

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