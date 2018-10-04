T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti

ÖZUSLU: “HABERE ERİŞİM KONUSUNDA ERCAN HAVAALANI’NDA DA TEDBİRLER ALINABİLİR”



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, kamusal alanlarda habere erişim konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandığından hassas olduklarını söyledi.



Özuslu, Ercan Havaalanı’nda habere erişim konusunda tedbirler alınabileceğini vurguladı.



KTGB’den yapılan açıklamaya göre, T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, KTGB’nin yeni yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.



KTGB’nin bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, KTGB Başkan Sami Özuslu ve yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi. Özçelik, yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan yeni Ercan Havalimanı’na tüm basın mensuplarını davet etti.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da Özçelik’e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın ülke için önemine dikkat çekerek, “Gönül arzu ederdi ki touch down yapılmadan uluslararası ulaşıma açık olan bir havalimanı olsun” dedi.



Uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı uzayan yolculuk saatlerinden vatandaşlar gibi gazetecilerin de sıkıntı yaşadığını kaydeden Özuslu, “Ercan Havalimanı’nı özel bir şirket işletse de bunu kamusal bir alan olarak görüyoruz. Her kamusal alanda habere ulaşma özgürlüğünün T&T şirketi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz. Bu alanlarda görev yapan personelin basın özgürlüğü konusunda duyarlılığının artırılması gibi bir ihtiyacımız vardır. Bu konuda karşılıklı diyalog ve ortak aktiviteye de imza atmaya hazırız ” dedi.



Kurumsal işbirliklerine önem veren sinerjinin önemine inanan bir örgüt olduklarını kaydeden Özuslu, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

