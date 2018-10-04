banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95466
ALTIN
239.444
DOLAR
6.1728
STERLİN
8.0391
EURO
7.1170
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
Katil Lord Ağır cezaya sevk edildi
KATİL LORD AĞIR CEZAYA SEVK...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti

04 Ekim 2018 Perşembe 13:35
T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Özçelik, KTGB’yi Ziyaret Etti

ÖZUSLU: “HABERE ERİŞİM KONUSUNDA ERCAN HAVAALANI’NDA DA TEDBİRLER ALINABİLİR”


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, kamusal alanlarda habere erişim konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandığından hassas olduklarını söyledi.


Özuslu, Ercan Havaalanı’nda habere erişim konusunda tedbirler alınabileceğini vurguladı. 


KTGB’den yapılan açıklamaya göre, T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, KTGB’nin yeni yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


KTGB’nin bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, KTGB Başkan Sami Özuslu ve yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi. Özçelik, yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan yeni Ercan Havalimanı’na tüm basın mensuplarını davet etti.


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu  da Özçelik’e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın ülke için önemine dikkat çekerek, “Gönül arzu ederdi ki touch down yapılmadan uluslararası ulaşıma açık olan bir havalimanı olsun” dedi.


Uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı uzayan yolculuk saatlerinden vatandaşlar gibi gazetecilerin de sıkıntı yaşadığını kaydeden Özuslu, “Ercan Havalimanı’nı özel bir şirket işletse de bunu kamusal bir alan olarak görüyoruz. Her kamusal alanda habere ulaşma özgürlüğünün T&T şirketi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz. Bu alanlarda görev yapan personelin basın özgürlüğü konusunda duyarlılığının artırılması gibi bir ihtiyacımız vardır. Bu konuda karşılıklı diyalog ve ortak aktiviteye de imza atmaya hazırız ” dedi.


Kurumsal işbirliklerine önem veren sinerjinin önemine inanan bir örgüt olduklarını kaydeden Özuslu, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 04.10.2018 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “siyasi Eşitlik, Garantilerden Vazgeçerek Alınması Gereken Bir Hak Değil”
Özersay: “siyasi Eşitlik, Garantilerden Vazgeçerek Alınması Gereken Bir Hak Değil”
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti
Uluçay, Makamer’i Kabul Etti
Uluçay, Makamer’i Kabul Etti
Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”
Sağlık Bakanlığı: “Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aralıksız Hizmet Veriyor”
BKP, Hükümeti Tüketiciyi Korumaya Yönelik Yasal Değişiklik Yapmaya Çağırdı
BKP, Hükümeti Tüketiciyi Korumaya Yönelik Yasal Değişiklik Yapmaya Çağırdı
Arter, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Arter, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “Sigara Bırakma Polikliniği”
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “Sigara Bırakma Polikliniği”
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı
Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı
Merkezi Cezaevi’nde Grev Kaldırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim