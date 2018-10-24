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Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da Temmuz 2018 tarihinde 136 gram 580 miligram hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” eden sanık İoannis Tsiatsiou aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da Temmuz 2018 tarihinde 136 gram 580 miligram hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” eden sanık İoannis Tsiatsiou aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası

Tsiatsiou’ya 4 yıl hapis cezası
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Temmuz 2018 tarihinde 136 gram 580 miligram hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” eden sanık İoannis Tsiatsiou aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Başkan Fadıl Aksun, olgulara bakıldığında sanığın para kazanmak gayesiyle uyuşturucu tasarruf edip, uyuşturucu ticaretine aracılık yapıp, ülkemize uyuşturucu ithal ettiğine vurgu yaptı. Aksun, sanığın uyuşturucu ithale dip, kâr elde etmeyi amaçlamasını, ülkemizde yaşayan insanların uyuşturucu temin etmemesi için başlatılan mücadeleyi sekteye uğratmasını, bu suçu önceden planlayarak işlemesini, uyuşturucunun külliyetli sayılabilecek miktarda oluşunu, aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Fadıl Aksun, sanığın küçük bir çocuğu oluşunu, annesi ve kız kardeşinin geçimini sağlamasını, mahkemede suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Fadıl Aksun, uyuşturucu suçunun ülkemizde son dönemlerde artışının ciddi boyutta olduğuna işaret etti. Aksun, uyuşturucu ticaretinde kuryelik yapan sanık ve sanık gibi bu tür suçları işleyen veya işleme eğiliminde olan kişilere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. 
Başkan Fadıl Aksun, sanığın kolay para kazanmak için bir hafta önce tanıştığı ve soyadını dahi bilmediği bir kişiye itibar edip, bu ülkenin insanlarına uyuşturucu temininde aracılık yapmaya tevessül ederek, bu ülkenin insanlarının sağlığını tehlikeye atacak şekilde uyuşturucu ithal ediyor oluşu ve aklındaki tek hususun para kazanmak düşüncesi oluşunu kabul etmenin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Başkan Fadıl Aksun netice itibari ile sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
4 YılMahkum
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