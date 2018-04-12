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Trump’tan yeni Suriye tweet’i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

Trump’tan yeni Suriye tweet’i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

12 Nisan 2018 Perşembe 14:02
Trump’tan yeni Suriye tweet’i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de
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SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan Suriye’ye ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Trump, “Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün dünya gündemine oturan tweet’lerinden sonra bugün yeni bir açıklama yaptı. Kişisel hesabından yeni tweet’ler atan Trump, Suriye için, “Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, “Suriye’ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ’i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, “Teşekkürler Amerika” nerede?” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN SURİYE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Duma’da meydana geldiği iddia edilen kimyasal saldırı haberlerinin ardından ilk olarka Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a “hayvan” demişti.

Dün açıklama yapan Trump, “Rusya, Suriye’ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın” demişti.

ABD Başkanı bu açıklamasından 40 dakika sonra yeni bir tweet atarak, “Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya’nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım” şeklinde konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpSuriye Tweet
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