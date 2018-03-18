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Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan asla ilişkiye girmediğini savunduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a diğer yandan susması için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan asla ilişkiye girmediğini savunduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a diğer yandan susması için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

18 Mart 2018 Pazar 16:09
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
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Sputnik’in haberine göre, ilk adımı Stormy Daniels attı. Kasım 2016’daki başkanlık seçiminden önce Trump’la ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söyleyen eski porno yıldızı, gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı.

’20 KEZ İHLAL ETTİ’

Ardından Trump’ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels’a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Stormy Daniels, Trump ile 2006’da başlayıp birkaç ay sürdüğünü söylediği ilişkiyle ilgili başkanlık seçiminden önceki yıllarda medyaya konuşmuştu. Ama Kasım 2016’daki başkanlık seçiminin kampanya döneminde yapılan gizlilik anlaşması sonrası kuvvetli imalarda bulunma yoluna gitti.

130 BİN DOLAR NİYE ÖDENDİ?

Bu arada Trump ilişkiyi şiddetle reddederken kişisel avukatı Michael Cohen eski porno yıldızına kendi cebinden 130 bin dolar ödediğini, bunun Trump’la hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi, ama ödeme gerekçesine açıklama getiremedi.

AVUKAT İSYAN ETTİ

Son olarak Trump’ı temsil eden hukuk firmasının eyalet değil federal mahkemede görülmesi talebiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açması ise Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti’yi isyan ettirdi.

‘STORMY’YE YÖNELİK ZORBALIK’

Bunun bir ABD Başkanı tarafından eşi benzeri görülmemiş davranış olduğunu ve müvekkilini hedef alan zorbalıklara bir yenisini eklediğini söyleyen Avenatti, şu soruyu yöneltti:

BU NE PERHİZ BE NE LAHANA TURŞUSU?

”ABD Başkanı Trump, kendisi ve avukatı Cohen’in, Trump’ın asla tarafı olmadığını ve hiçbir bilgisinin bulunmadığını iddia ettiği bir anlaşma üzerinden müvekkilime karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası nasıl açabilir?”

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