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Trump’a dava açan porno yıldızı Stormy Daniels yalan makinesinden geçmiş

Trump’a dava açan porno yıldızı Stormy Daniels yalan makinesinden geçmiş

21 Mart 2018 Çarşamba 15:50
Trump’a dava açan porno yıldızı Stormy Daniels yalan makinesinden geçmiş
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Yıllar önce ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’ın 2011 yılında girdiği yalan makinesinden geçtiği ortaya çıktı.

CBS’in ele geçirdiği yalan makinesi sonuçları, Daniels’ın 2006 yılında Trump ile korumasız ilişkiye girdiğini belirttiğinde yalan söylemediğini ortaya koydu.

Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump, iddiaları “şiddetli bir dille yalanlıyor”.

Yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Daniels, bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump’a dava açmıştı.

Daniels 2016’daki başkanlık seçiminden önce yapılan sözleşmenin Trump’ın imzalamaması nedeniyle “geçersiz” olduğunu savunuyor.

Trump’ın avukatı Michael Cohen, Daniels’a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Daniels’in şikayet dilekçesinde, Cohen’in gözünü korkurtarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

Stormy Daniels 2011’de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında Trump’ın eşi Melania’dan olan oğlu Barron doğduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Wall Street Journal’ın 2016’daki seçimlerden önce Stormy Daniels ile bir gizlilik sözleşmesi yaptığı haberi üzerine ilişki yeniden gündeme gelmişti.

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