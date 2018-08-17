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Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği İçin Garber’i Aday Gösteriyor

Lefkoşa, 17 Ağustos 2018 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği için Judith Gail Garber’i aday gösteriyor.

Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği İçin Garber’i Aday Gösteriyor

Lefkoşa, 17 Ağustos 2018 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği için Judith Gail Garber’i aday gösteriyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:22
Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği İçin Garber’i Aday Gösteriyor
Lefkoşa, 17 Ağustos 2018 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği için Judith Gail Garber’i aday gösteriyor.

Trump, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Garber’ı Kıbrıs’a büyükelçi adayı olarak göstermeyi düşündüğünü” duyurdu. Garber’in atanabilmesi için ABD Senatosu’nun onayı gerekiyor.

2015’ten beri ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Kathleen Doherty’nin görev süresinin yıl sonu tamamlanması bekleniyor.

Kıbrıs’ta 1960’tan bugüne 19 büyükelçi görevlendiren ABD’nin 1973’te atadığı Lefkoşa Büyükelçisi Roger P. Davies, Kıbrıslı Rumların Barış Harekatı sonrasında elçilik önünde düzenlediği ABD karşıtı eylem sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

GARBER KİMDİR ?

ABD Başkanı Trump’un Lefkoşa Büyükelçiliğ için aday göstereceği Judith Gail Garber, 1984’ten beri ABD Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapıyor.

Yurt dışı misyonlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Avrasya Bürosu’nda çeşitli görevler üstlenen Garber, 2009-2012 yılları arasında ABD’nin Riga (Letonya) Büyükelçisi oldu.

Garber, İspanyolca, İbranice, Çekçe ve Letonca biliyor.

(FEZ/HÖ)
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