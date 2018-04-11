Olağanüstü toplanan İsrail kabinesi, Batı'nın Suriye'ye muhtemel operasyonunu görüştü; ordu birlikleri İran'ın savurduğu tehdit üzerine üst düzey alarma geçirildi.

Kremlin itidal çağrısı yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal saldırı iddialarının tarafsız bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Rusya Büyükelçisi, Hizbullah'ın televizyonu El Manar'a ABD'nin Suriye'ye ateşleyeceği füzelerin düşürüleceğini söyledi.

Eurocontrol'ün füze uyarısı üzerine bazı havayolları rotalarını değiştirdi. Yeni rotada uçan havayolları arasında Air France ve easyJet var.



ABD lideri Trump ise "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek. Hepsi yeni ve akıllı füzeler" dedi.

Kaynak: Trump, Rusya'ya savaş ilan etti: Hazırlan, bu füzeler gelecek