Trump'ın Kudüs kararı Girne Kapısı’nda protesto edildi Girne Kapısı’nda bir araya gelen Filistinliler ve Filistinlilere destek verenler, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.
Girne Kapısı’nda toplanan Filistinliler, büyük bir öfkeyle ABD ve İsrail aleyhine pankartlar eşliğinde protesto yürüyüşü yaptılar. Filistin bayraklarıyla Girne Kapısı’na toplanan Filistinliler, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu yönünde sloganlar attı.
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