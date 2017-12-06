Trodos Dağları Beyaza Büründü

Hava sıcaklıklarının birdenbire düşmesinin ardından dün Trodos’un yüksek kesimlerine kar yağdı. Adanın en yüksek kesimi olan Trodos Dağları birkaç saat içinde beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı.

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