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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Trenyolu Polikliniği’nin İkinci Etabı Yarın Açılacak

Trenyolu Polikliniği'nin İkinci Etabı Yarın Açılacak
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 Lefkoşa’da Trenyolu Polikliği’nin ikinci etap resmi açılışı, yarın saat 12.30’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Trenyolu Polikliniği’nin ikinci etap çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlanarak, laboratuvar ve eczanesi ile birlikte tam gün hizmet vermeye başladı.

Trenyolu Polikliniği’nde daha önce dahiliye, kadın doğum, diş hekimliği ve çocuk hastalıkları branşları alanında verilen hizmet ağı genişletilerek ikinci etabın polikliniğe ilave edilmesiyle; kulak burun boğaz, göz, laboratuvar ve eczane bölümleri de hastaların hizmetine girmiş oldu.

Poliklinikte engelli vatandaşların poliklinik hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilmeleri için gerekli alt yapı oluşturulduğu belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünün azaltılması hedefiyle hizmete açılan polikliniğin gece saat 23.00’e kadar hasta kabul edeceği kaydedildi.

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