Trenyolu Polikliniği Yoğun İlgi Görüyor

Trenyolu Polikliniği yoğun ilgi görüyor

Polikliniğin ikinci etabı hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Trenyolu Polikliniği’nin ikinci etap tadilat çalışmaları tamamlanarak, polikliniğin ikinci bölümü hastaların hizmetine açıldı.

Trenyolu Polikliniği’nde Dahiliye, Kadın Doğum, Diş, Çocuk, Kulak-Burun-Boğaz, Göz, Eczane ve Laboratuvar bölümleri hizmet vermeye başladı.

Trenyolu Polikliniği’nde her geçen gün hasta sayısı artarak 2016 ağustos ayında 497 olan hasta sayısı 2016 Aralık ayında 3782’ye ulaştı.

Ağustos 2016 tarihinden 20 Ocak 2017 tarihine kadar aylara göre hasta sayısı şöyle:

Ağustos: 497

Eylül: 727

Ekim: 1166

Kasım: 3013

Aralık: 3782

1-20 Ocak: 2937

Trenyolu Polikliniği’nin özellikle şehir merkezinde olması dolayısı ile hastaların kolaylıkla sağlık hizmeti almaya başlamıştır. Böylelikle Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin poliklinik yükü de giderek azalmaya başlamıştır.