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05 Ocak 2017 Perşembe 12:29

Trenyolu'nda Hizmet Alanı Genişledi

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Trenyolu'nda Hizmet Alanı Genişledi
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Trenyolu'nda Hizmet Alanı Genişledi

Trenyolu Polikliniği’nde Kulak-Burun-Boğaz, Göz, Ortopedi ve Laboratuar alanlarında da hizmet verileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu açıklamasında,  “Trenyolu Polikliniği’nde engelli vatandaşlar için gerekli alt yapı oluşturuldu, küçük eczane büyütüldü” diyerek, burada 112 acil ambulans servisi olacağını da belirtti.

Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin poliklinik yükünün azalmaya başladığını da söyledi.

SUCUOĞLU VE BAKANLIK EKİBİ TRENYOLU POLİKLİNİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana ve Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran ile birlikte Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret ederek, ikinci etap tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Sucuoğlu, burada muayene edilen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirterek, sayının eskiye oranla yüzde 100 fazla olduğunu söyledi.

Trenyolu Polikliniği’nin şehir merkezinde olduğuna işaret eden Sucuoğlu, hastaların kolaylıkla sağlık hizmeti alabildiğini kaydetti.

Sucuoğlu, yapılan araştırmaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin poliklinik yükünün azalmaya başladığını da belirtti.

LABORATUAR DA HASTALARIN HİZMETİNDE 

Sucuoğlu, Trenyolu Polikliniği’nde Dahiliye, Kadın Doğum, Diş ve Çocuk branşlarında hizmet verildiğini ifade ederek, ikinci etabın polikliniğe ilave edilmesiyle Kulak-Burun-Boğaz, Göz, Ortopedi ve Laboratuar alanlarında da hizmet verilmeye başlandığını söyledi.

Poliklinikteki küçük eczanenin büyütüldüğünü belirten Sucuoğlu, yeni eczanenin daha geniş ilaç hizmeti vermeye başladığını kaydetti.

Sucuoğlu, engelli vatandaşların poliklinik hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilmeleri için gerekli alt yapının oluşturulduğunu da dile getirdi.

AMBULANS DA OLACAK

Poliklinikte 112 acil ambulans servisinin de olacağını vurgulayan Sucuoğlu,  acil durumlarda doktorlarının uygun göreceği hastaların buradan alınarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edileceğini vurguladı.

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