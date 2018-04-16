Traktörle salon araç çarpıştı: 2 Yaralı

Bu sabah saatlerinde Mağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bu sabah saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, 42 yaşındaki Fatma Balkanlı’nın yönetimindeki PD 190 plakalı salon araç Aslanköy kavşağı yakınlarında, önünde aynı istikamete doğru seyreden 61 yaşındaki Ekrem Güven Cambaz’ın DA 502 plakalı traktörüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, PD 190 plakalı salon araç ise orta refüj içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.