TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ...

Kaza sonucu Döne Tırlık ve Kemal Fidan yaralandı, traktör ise ikiye bölündü.Köy girişinde saat 11:30’da meydana gelen kaza, Döne Sonbaş yönetimindeki FN 044 plakalı araç ile Türkmenköy istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelen Kemal Fidan yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerlek kısmına çarpması sonucu yaşandı.Kazada yaralanan Döne Tırlık ile Kemal Fidan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, FN 044 plakalı araçta büyük hasar meydana geldi, traktör ise ikiye ayrıldı,