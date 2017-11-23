Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Kasım 2017 Perşembe 14:25

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ...

Dörtyol köy girişinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı...

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Dörtyol’da bu sabah saatlerinde bir araçla traktörün karıştığı kaza yürekleri ağza getirdi.

Kaza sonucu Döne Tırlık ve Kemal Fidan yaralandı, traktör ise ikiye bölündü.Köy girişinde saat 11:30’da meydana gelen kaza, Döne Sonbaş yönetimindeki FN 044 plakalı araç ile Türkmenköy istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelen Kemal Fidan yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerlek kısmına çarpması sonucu yaşandı.Kazada yaralanan Döne Tırlık ile Kemal Fidan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, FN 044 plakalı araçta büyük hasar meydana geldi, traktör ise ikiye ayrıldı,
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku