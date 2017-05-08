Traktör İkiye Bölündü

Yiğitler-Erdemli köyleri arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yolda seyir halinde ilerleyen traktör araç, uzun araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölündü. Osman Karaoğulları yönetimindeki traktör, Mehmet Tütüncoğluları yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü Osman Karaoğulları ve yanında yolcu olarak bulunan Düriye Karaoğulları yaralandı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yiğitler-Erdemli köyleri arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yolda seyir halinde ilerleyen traktör araç, uzun araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölündü. Osman Karaoğulları yönetimindeki traktör, Mehmet Tütüncoğluları yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü Osman Karaoğulları ve yanında yolcu olarak bulunan Düriye Karaoğulları yaralandı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.