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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:52

Traktör İkiye Bölündü

Traktör İkiye Bölündü
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Yiğitler-Erdemli köyleri arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Yiğitler-Erdemli köyleri arasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yolda seyir halinde ilerleyen traktör araç, uzun araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölündü. Osman Karaoğulları yönetimindeki traktör, Mehmet Tütüncoğluları yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü Osman Karaoğulları ve yanında yolcu olarak bulunan Düriye Karaoğulları yaralandı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 
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Traktör Ikiye Bölündü
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