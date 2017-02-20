Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:58

Trakayad, KTOEÖS Ve KTÖS Trafik Güvenliği Sistemi Oluşturulması İçin Girişim Başlattı

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), trafikte çözüm yolu olarak&nbsp;&nbsp; Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masası’nın oluşturulması ve uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek Trafik Güvenliği Sistemi oluşturulması için girişim başlattı.

Trakayad, KTOEÖS Ve KTÖS Trafik Güvenliği Sistemi Oluşturulması İçin Girişim Başlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BU TALEPLE ÇARŞAMBA GÜNÜ SİVİL TOPLÜM ÖRGÜTLERİNİN KATILIMIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), trafikte çözüm yolu olarak   Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masası’nın oluşturulması ve uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek Trafik Güvenliği Sistemi oluşturulması için girişim başlattı. 

TARAKAYAD, KTOEÖS ve KTÖS tarafından yapılan ortak açıklamada, toplum olarak eğitim, denetim ve mühendislik temellerinde çalışacak ve trafikte insanların hayatını kurtaracak ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önleyecek Trafik Güvenliği Sistemi’nin oluşturulmasının hep birlikte talep edilmesi gerektiği ifade dildi.

“Değişemediğimiz ve değişime destek olmadığımız her gün kaybımızdır” denilen açıklamada, konuya duyarlı olan sivil toplum örgütleri ve sendikalar 22 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de KTÖS’te yapılacak toplantıya davet edildi.

Ortak açıklamada trafikle ilgili eleştirilerde bulunularak, ülkede trafikte  insan hayatı kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemenin  hiçbir zaman öncelik olmadığı, bunun siyasiler tarafından hayata geçirilen  bilim ve etik dışı  uygulamalarla bir çok kez kanıtlandığı savunuldu.

“SABİT HIZ TESPİT KAMERALARINDA NİYET TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK DEĞİL SADECE RANT SAĞLAMAK”

TARAKAYAD, KTOEÖS ve KTÖS açıklamasında,  sabit hız tespit kameralarında niyetin   topluma fayda sağlamak değil sadece rant sağlamak olduğu ileri sürüldü.

Trafik güvenliği ile ilgili  yıllardır yapılan sözlü ve yazılı çağrıların cevapsız kaldığı belirtilerek, toplumun  ayağa kalkması ve duyarlı tüm örgütler birleşerek trafikte hayat kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek için verilmekte olan mücadeleyi yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e “Bakanlığınız süresince kaç insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir? Meydana gelen  bu ölümlerin sorumluluğunun kaçta kaçının sizde olduğunu düşünmektesiniz? Kamera uygulamasının bilim ve etik dışı olduğunu yıllardır dile getirmiş olmamıza rağmen, neden 30 yeni kameranın ihalesiz alımını onaylayıp şov yapmayı seçtiniz? Doğruları yapmak sizi çok mu rahatsız etmektedir?” soruları yöneltilirken; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı  Özdemir Berova’ya yöneltilen sorular ise şunlar:

“Yaşanan büyük kayıplara rağmen, öğrenci taşıyan otobüslerin denetimini yaptırmayı düşünmekte misiniz? Öğrenci taşıyan otobüs şirketlerinin ödemelerinin Bakanlığınız tarafından hala daha yapılmadığı doğru mudur? Bir buçuk yıl önce Bakanlığa teslim edilmiş, anasınıf ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf eğitimi kapsayan Trafik Güvenliği Eğitim kitaplarını ve bu kitapların içeriğindeki materyali eğitim müfredatlarının doğal parçası yapmak için hangi adımları attınız? Yoksa çağdaş Trafik Güvenliği eğitiminin çocuklarımız için gereksiz olduğunu mu düşünmektesiniz?”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı Yayımladı Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı...
KKTC Yörükler Derneği Başkanlığına Engin Ersoy Seçildi KKTC Yörükler Derneği Başkanlığına Engin Ersoy...
Cumhurbaşkanlığı’nın Sivil Toplumla Diyalog Ve İşbirliği Devam Ediyor Cumhurbaşkanlığı’nın Sivil Toplumla Diyalog...
Çözüm Ve Barış Platformu: “Enosis Plebisitinin Anılmasına Yönelik Karar Çözüm Sürecine Olumsuz Etki Yarattı” Çözüm Ve Barış Platformu: “Enosis Plebisitinin...
“ilerici Öğretmen” Grubu Manifestolarını Açıkladı “ilerici Öğretmen” Grubu Manifestolarını Açıkladı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü...
Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu mesaj yayımlayarak turist rehberlerinin 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nü...

Haberi Oku