Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), topluma hiçbir hizmet sunmayan bakış açısı nedeniyle KKTC’nin yıllardır trafik güvenliği krizi içerisinde olduğunu savundu.

TRAKAYAD: “KKTC YILLARDIR TRAFİK GÜVENLİĞİ KRİZİ İÇERİSİNDE”

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), topluma hiçbir hizmet sunmayan bakış açısı nedeniyle KKTC’nin yıllardır trafik güvenliği krizi içerisinde olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Hüseyin Sevay yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasının, yöneticilerin trafikte hayat kurtarma ve kalıcı sakatlıkları önleme diye bir öncelikleri olmadığını bir kez daha kanıtladığını iddia etti.

Sevay, 2016 yılında 36 kişinin yaşamını kaybetmesine rağmen, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu ile Trafik Dairesi’ni barındıran Ulaştırma Bakanlığı’nın hala hiçbir resmi vizyonu ve amacı olmadığını ileri sürdü.

KKTC’nin trafik güvenliği sorunlarının tanımı ve çözümlerinin belli olduğunu belirten Sevay, çözümlerin tüm ilgili yetkililerle sözlü ve yazılı olarak defalarca paylaşıldığını belirtti.

Sevay, TRAKAYAD’ın, Trafik Güvenliği Kriz Masası kurulması için Cumhuriyet Meclisi’ne yapmış olduğu yazılı çağrının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Meclis’ten bugüne dek hiçbir ses çıkmadığını ifade etti.