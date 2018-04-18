Trafo Merkezi’ndeki bakım-onarım çalışması yapılacak

TRAFO MERKEZİ’NDE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK
Aynı zamanda sabah 10.00 ile 11.00 saatleri arasında; Geçitköy Arıtma tesisi ile 11.00-12.30 saatleri arasında Geçitköy Baraj ve Güzelyalı Pompalama Tesisi’nin de elektrik enerjisi kesik olacak.
Çamlıbel Trafo Merkezi’ndeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek.
TRAFO MERKEZİ’NDE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK
Aynı zamanda sabah 10.00 ile 11.00 saatleri arasında; Geçitköy Arıtma tesisi ile 11.00-12.30 saatleri arasında Geçitköy Baraj ve Güzelyalı Pompalama Tesisi’nin de elektrik enerjisi kesik olacak.