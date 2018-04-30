Trafikte Bir Haftada 779 Sürücü Rapor Edildi

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Polis tarafından 23-29 Nisan döneminde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 779 sürücü rapor edildi.



Polisten verilen bilgiye göre, bir haftalık süreçte 7 bin 177 araç sürücüsü kontrol edildi.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 211’i süratli araç kullanmak, 98’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 67’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 49’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 32’si sigortasız veya kapsamı dışında, 30’u “A” yol kullanma izinsiz, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 20’si muayenesiz, 19’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak ve 169’u da diğer trafik suçlarından rapor edildi.



(ID/HA)