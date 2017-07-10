Trafikte Son Bir Haftada 707 Rapor

Trafikte geçen hafta yapılan denetimlerde 707 kişi rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 138’i süratli, 8’i tehlikeli, 29’u dikkatsiz, 29’u seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sürüş ehliyetsiz, 6’sı muayenesiz, 12’si sigortasız, 18’i alkollü, 13’ü“A” yol kullanma izinsiz ve 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 151’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 85’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 185’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.