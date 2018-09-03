Trafikte son bir haftada 396 sürücü rapor edildi

Polisin trafikte son bir hafta yaptığı kontrollerde 396 kişi trafik suçu işlemekten rapor edildi.



Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 90’ı süratli, 2’si tehlikeli, 13’ü dikkatsiz, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si sürüş ehliyetsiz, 11’i muayenesiz, 16’sı sigortasız, 9’u alkollü, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 77’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 29’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si taksimetre bulundurmamak ve 94’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.



