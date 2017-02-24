Trafikte magandalar adam dövdü...

Bir grup maganda, trafik ışıklarında kendilerine el kol işareti yaptığı gerekçesiyle peşine düştükleri paketçiyi BRT’nin avlusunda darp etti.

Bir grup, trafik ışıklarında kendilerine el kol işareti yaptığı gerekçesiyle peşine düştükleri paketçiyi BRT’nin avlusunda darp etti. Dün sabah saatlerinde Altınbaş Trafik Işıklarında başlayan gerginlik BRT avlusunda paketçi gencin darbedilmesi nedeniyle polise taşındı.