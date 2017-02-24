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24 Şubat 2017 Cuma 11:20

Trafikte magandalar adam dövdü...

Bir grup maganda, trafik ışıklarında kendilerine el kol işareti yaptığı gerekçesiyle peşine düştükleri paketçiyi BRT’nin avlusunda darp etti.

Trafikte magandalar adam dövdü...
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 Bir grup, trafik ışıklarında kendilerine el kol işareti yaptığı gerekçesiyle peşine düştükleri paketçiyi BRT’nin avlusunda darp etti.  Dün  sabah saatlerinde Altınbaş Trafik Işıklarında başlayan gerginlik BRT avlusunda paketçi gencin darbedilmesi nedeniyle polise taşındı.


“El-kol hareketi yapmış”

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, söz konusu şahıslar paketçi gencin trafik ışıklarında bekledikleri sırada kendilerine el kol hareketi yaptığını savundu. Bunun ardından genci BRT avlusuna kadar kovalayan söz konusu şahıslar burada gence saldırarak çeşitli yerlerinden darp etti.

Olay polise intikal etti

BRT çalışanlarının araya girmesiyle yatışan olayın ardından BRT’ye çağrılan ambulans paketçi genci hastaneye götürdü. Olay BRT yönetimince polise aktarıldı.

Yenibakis
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