Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanlığına Atila Aypar getirildi

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) Başkanlığına Atila Aypar getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 5. olağan genel kurulunu 24 Kasım’da Gönyeli Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştiren TRAKAYAD, yönetim kadrosunu belirledi.

Buna göre, Yönetim Kuruluna Atila Aypar başkan, Hüseyin Sevay başkan yardımcısı, Serhat Kutlu genel sekreter, Ayşe Baysal sayman, Barış Ülbar sosyal işler üyesi, Öcal Dallı ve Defne Feridun yedek üye seçildi. Denetleme Kurulu üyeliğine Berna Arifoğlu (başkan), Heran Çiftçi, Ayşe Zeki ve Ali Serener; Disiplin Kurulu üyeliğine ise Simge Bozkırlı (başkan), İzzet Derkan, Sezgin Aksu ve İnci Ergüler getirildi.

Ayrıca genel kurul toplantısına katılan üyeler trafik güvenliğinin toplumumuz için önemine dikkat çekmek amacıyla dernek adının “Trafikte Güvenli Yaşam Derneği” olarak değiştirmek için gereken yeter sayısı sağlanamadığından oy birliği ile bu yönde bir prensip kararı aldı. Dernek üyeleri TRAKAYAD tüzüğü gereği dernek adı değişimi gündemiyle bir hafta sonra tekrar bir araya gelecek.