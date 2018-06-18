Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, bazı kilit noktalarda ve ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen araç sahipleri ve işletmecileri hakkında cezai işlem uygulandı, ceza kesilen araçların işletme izinlerinin iptali için çalışma başlatıldı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, kaçak ve korsan taşımacılık ile mücadele kararlılığı çerçevesinde ada genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi. Denetimlerde tespit edilen kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst perdede uygulanmaya devam edeceği belirtildi.