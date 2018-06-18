banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93021
ALTIN
194.241
DOLAR
4.7174
STERLİN
6.2487
EURO
5.4751
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
banner282
Flaş Haber
Kaza sebebi uyuşturucu
Kapat

Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, bazı kilit noktalarda ve ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, bazı kilit noktalarda ve ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:38
Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, bazı kilit noktalarda ve ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen araç sahipleri ve işletmecileri hakkında cezai işlem uygulandı, ceza kesilen araçların işletme izinlerinin iptali için çalışma başlatıldı.

banner277

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, kaçak ve korsan taşımacılık ile mücadele kararlılığı çerçevesinde ada genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi. Denetimlerde tespit edilen kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst perdede uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti
Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”
Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim