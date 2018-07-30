Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!



BİR HAFTADA 64 TRAFİK KAZASINDA, 13 KİŞİ YARALANDI,



Ülke genelinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde, 6 bin 451 araç sürücüsü kontrol edildi, araç sürücülerinin 808’i hakkında ileri işleme gidildi.

Öte yandan, bir haftada meydana gelen 64 trafik kazasında, 13 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, polis tarafından kontrol edilen araç sürücülerinin, 154’ü süratli, 5’i tehlikeli, 18’i dikkatsiz, 74’ü seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü sürüş ehliyetsiz, 39’u alkollü araç kullanmaktan 139’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 89’u trafik levha ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

Sürücülerin 30’u ise muayenesiz, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 183’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Dönem içinde yaşanan trafik kazaları ise, 15’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u da diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 482 bin 650 Türk Lirası oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 17, Gazimağusa 18, Girne 18, Güzelyurt 4, İskele 7.”

