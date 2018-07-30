banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95440
ALTIN
192.515
DOLAR
4.8973
STERLİN
6.4130
EURO
5.7233
Sıcaklık İç Kesimlerde 35-38 Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak
Sıcaklık düşüyor...
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi!
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi...
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin...
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
banner282

Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!

BİR HAFTADA 64 TRAFİK KAZASINDA, 13 KİŞİ YARALANDI,

Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!

BİR HAFTADA 64 TRAFİK KAZASINDA, 13 KİŞİ YARALANDI,

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:22
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!


BİR HAFTADA 64 TRAFİK KAZASINDA, 13 KİŞİ YARALANDI,

Ülke genelinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde, 6 bin 451 araç sürücüsü kontrol edildi, araç sürücülerinin 808’i hakkında ileri işleme gidildi.
Öte yandan, bir haftada meydana gelen 64 trafik kazasında, 13 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, polis tarafından kontrol edilen araç sürücülerinin, 154’ü süratli, 5’i tehlikeli, 18’i dikkatsiz, 74’ü seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü sürüş ehliyetsiz, 39’u alkollü araç kullanmaktan 139’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 89’u trafik levha ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.
Sürücülerin 30’u ise muayenesiz, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 183’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Dönem içinde yaşanan trafik kazaları ise, 15’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u da diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.
Kazalarda toplam hasar miktarı 482 bin 650 Türk Lirası oldu.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 17, Gazimağusa 18, Girne 18, Güzelyurt 4, İskele 7.”
 

banner288
Son Güncelleme: 30.07.2018 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklık İç Kesimlerde 35-38 Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak
Sıcaklık İç Kesimlerde 35-38 Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak
Atai: “mısır Ve İsrail Büyükelçilerinin Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan Resmi Cevap Verilmemesi Kabul Edilebilir Değil”
Atai: “mısır Ve İsrail Büyükelçilerinin Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan Resmi Cevap Verilmemesi Kabul Edilebilir Değil”
30 Temmuz 2018 Pazartesi Ek Gündem
30 Temmuz 2018 Pazartesi Ek Gündem
YKP, Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı Eleştirdi!
YKP, Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı Eleştirdi!
“Esaretten Özgürlüğe” Yarın Akşam Girne’de Sahnelenecek!
“Esaretten Özgürlüğe” Yarın Akşam Girne’de Sahnelenecek!
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi!
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi!
“Koruma Altındaki Hayvanlar Sürüngenler” Konulu Anma Pul Serisi Yarın Satışa Çıkacak!
“Koruma Altındaki Hayvanlar Sürüngenler” Konulu Anma Pul Serisi Yarın Satışa Çıkacak!
Besim: “Hedefimiz Ve Kararlılığımız Kamu Sağlık Hizmetlerini Her Alanda Güçlendirmek”
Besim: “Hedefimiz Ve Kararlılığımız Kamu Sağlık Hizmetlerini Her Alanda Güçlendirmek”
KTÖS’ten Öğretmenlik Sınavına Girecek Adaylara Yönelik Eğitim Semineri...
KTÖS’ten Öğretmenlik Sınavına Girecek Adaylara Yönelik Eğitim Semineri...
HAK-SEN Tren Yolu Polikliniği’nde uyarı grevi yaptı
HAK-SEN Tren Yolu Polikliniği’nde uyarı grevi yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim