Trafikte En Fazla Sürat Ve Cep Telefonu İle Konuşma Suçu İşleniyor

KKTC’de son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde, 238 araç sürücüsü süratten, 138 sürücü de seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan suçlu bulundu.

KKTC’de son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde, 238 araç sürücüsü süratten, 138 sürücü de seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan suçlu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 23-29 Ocak arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 370 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 847 sürücüyle ilgili ileri işlem yapıldı. Sürücülerin, 238’i süratli araç kullanmak, 138’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 79’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 70’i trafik levha ve işaretlerine, 31’i trafik ışıklarına uymamak, 24’ü alkollü, 20’si sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u sigortasız veya kapsamı dışında, 8’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak, 187’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.