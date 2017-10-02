Trafik Kontrollerinde 983 Sürücü Rapor Edildi

BİR HAFTADA 72 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, 23 KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa, 2 Ekim 17 (.): Polisin ülke genelinde 25 Eylül ile 1 Ekim arasında yaptığı trafik denetimlerinde 983 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Bir haftalık sürede ülkede 72 trafik kazası meydana geldi, 23 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kontrol edilen 7 bin 706 araç sürücüsünden, 196’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 181’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 177’si süratli, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında, 26’sı sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü araç kullanmak, 18’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü “A” yol kullanma izinsiz, 7’si “B” özel işletme izinsiz, 6’sı muayenesiz araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 248’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

BİR HAFTADA 72 TRAFİK KAZASI

Aynı dönemde 72 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 23 kişi yaralandı. Kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 17’si yakın takip, 14’ü kavşakta durmamak, 9’u dikkatsiz sürüşten kaynaklandı.

Toplam hasar miktarının 442 bin 300 bin TL olarak hesaplandığı kazaların 42’si Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 14’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 2’si de İskele’de meydana geldi.



(ID/GÜL)

