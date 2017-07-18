Trafik Kazası...

ARACIN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Gönyeli’de bugün öğle saatlerinde bisiklet sürerken kavşakta durmadan sokağa giren 9 yaşındaki Ahmet Kesnik, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli'de Şht Hatem Nine Sokak boyunca bisikleti ile batı istikametine doğru seyreden kavşağa geldiği zaman durmadan Şht Yusuf Hacı Sokağı’na giriş yapan Ahmet Kesnik’e (E-9), Şht Yusuf Hacı Sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Faik Amcaoğlu (E-27), yönetimindeki GN 208 plakalı araç çarptı.
Ağır yaralanan Ahmet Kesnik kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardımın ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.
Araç sürücüsü Faik Amcaoğlu tutuklandı.
(YIL/ŞEB)