GİRNE’DE “TRAFİKTE BENİ FARKET” TEMALI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİ

ÖĞRENCİLER SLOGANLAR ATARAK PANKARTLI YÜRÜYÜŞ YAPTI, BÜYÜKLERE MESAJ VERDİ

Girne, 9 Mayıs 17 (.): Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Girne 23 Nisan İlkokulu ve Girne Amerikan İlkokulu, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Girne’de “Trafikte beni fark et” temalı yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik, saat 10.15’te Girne 23 Nisan İlkokulu’ndan kortejle başladı.

Yürüyüş güzergahı boyunca ellerinde yetkililer ve araç şoförlerini uyarıcı; “üst geçit istiyoruz”, “alkollü sürücüleri sevmiyorum”, “kaldırımlar yayalarındır, araçlarınızı kaldırımlara park etmeyiniz”, “trafikte yaralanmak, sakatlanmak istemiyoruz” şeklinde pankartlar taşıyan ve düdükler çalarak Atatürk Anıtı’na gelen öğrenciler, anıtta 23 Nisan İlkokulu Bandosu eşliğinde İzmir Marşı’nı okudu.

Anıttaki etkinlikte TKÖD Başkanı Mehmet Avcı ile öğrenciler konuşmalar yaptı.

AVCI: “BÜYÜKLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİNİZ”

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, ülkeyi yöneten yetkililerin görevinin, herkesin evine rahat ve güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak olduğunu belirterek, bugünkü etkinlikte öğrencilerin daha güvenli yol, üst geçit, emniyet kemerinin bağlanması isteyerek büyüklere önemli mesajlar verdiğini vurguladı.

Anne babaların çocukların emniyet kemerlerini bağlaması, onları düşünerek alkol almadan arabaya binmesi ve yavaş sürmesi gerektiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

“Bu bir gerçektir ki herhangi bir büyüğün zarar görmesi kendisi yanında ev ve komşu çocuğunu da etkilemektedir. Dolayısıyla sizin de öğreneceğiniz ve büyüklerinize öğreteceğiniz daha çok şey var. Okulda öğrendikleriniz, öğretmenlerinizin size öğrettiği kuralları eve gittiğiniz zaman evdekilere mutlaka öğretin. Öğretin ki ne siz ne de onlar üzülsün.

Bugünkü etkinlikte yollarda yürürken söylediğiniz sloganlar çok önemli. Eminim büyükler de duyacak. Büyüklerin görevi size nasıl iyi okullar ve hocalar bulmaksa trafikte rahat ve güvenli olmanızı da sağlamaktır. Bu konuda Hükümete, Milli Eğitim ve Kültür ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına önemli görevler düşüyor. Bunları isteyiniz. Bunlar hakkınız, yapmak ise onların görevi. Etkinlikte görev alan öğrencilere ve değerli öğretmenlere, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 23 Nisan ve Girne Amerikan İlkokullarının gönüllü katılımlarına teşekkür etmek toplum adına bir borçtur.

“ÜLKEYE DALGA DALGA YAYILACAK”

Verdiğiniz mesajlar ülkeye dalga dalga yayılacak. Sadece büyüklerinize kemerinizi bağlatmayı, süratli gitmemeyi öğretseniz dahi can kurtaracak. Bu bağlamda hepinize teşekkür ediyorum.”

Öğrenciler da ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda, sürücülerin araçlarda emniyet kemeri takması, seyir halindeyken telefonda konuşması ve süratli araç kullanmamasını istedi.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Uğur İrtem