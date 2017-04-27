Trafik Kazalarını Önleme Derneği “Trafik Haftası” dolayısıyla trafik eğitimi, yürüyüşler ve yarışmaların da aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenliyor.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRECEK

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Trafik Kazalarını Önleme Derneği “Trafik Haftası” dolayısıyla trafik eğitimi, yürüyüşler ve yarışmaların da aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenliyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs Salı günü Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verilecek.

Aynı gün saat 11.00’de ise Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine eğitim verilecek.

4 Mayıs Perşembe günü Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlülere ve cezaevi personeline “Trafik Oryantasyon ve Güvenli Sürüş Teorik Eğitimi” verilecek. Eğitm saat 10:00’da başlayacak.

5 Mayıs Cuma günü ise Güzelyurt’ta Özgürlük İlkokulu’ndan çarşı istikametine yürüyüş gerçekleştirilecek; Atatürk Parkı önünde toplanılarak parkta konuşmalar yapılacak.

Okuldan yürüyüş için saat 09:30’da hareket edilecek.

8 Mayıs Pazartesi günü ise Lefkoşa’da “Trafikte Beni Farket” temalı yürüyüş yapılacak.

Yürüyüş, saat 09.30’da Şht.Tuncer İlkokulundan başlayacak ve Dereboyu’nda Kemerli Çarşı yanındaki otoparkta konuşmalar gerçekleştirilecek.

“Trafikte Beni Farket” temalı yürüyüş 9 Mayıs Salı günü de Girne’de yapılacak. 23 Nisan İlkokulu’ndan saat 09.30’da hareket edilecek ve Atatürk Heykeli önünde toplanılarak burda konuşmalar gerçekleştirilecek.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası şiir yazma ve okuma yarışması ile şölen de düzenleniyor.

Saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkında gerçekleşecek şiir yazma ve okuma yarışmasında, Şht.Yalçın İlkokulu, Geçitkale ilkokulu, Karaoğlanoğlu ilkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Yenierenköy İlkokulu şiirleri ile yarışacak. Etkinlik, öğrencilerin şölen alanında eğlenmesiyle son bulacak.

Hafta dolayısıyla 16 Mayıs Salı günü bir de bilgi yarışması düzenleniyor. “Trafik Bilgi Yarışması” Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da başlayacak.

5. İlkokullar arası “Trafik Bilgi Yarışması’na, Arabahmet İlkokulu, Çayönü İlkokulu, İncirli İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Dağyolu İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Şht.İlker Karter İlkokulu katılacak.

(ÖZ/ÖK)