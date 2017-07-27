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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:29

Trafik Güvenliğiyle İlgili Meclis Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Trafik Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün,&nbsp; TDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Zeki Çeler başkanlığında toplandı.

Trafik Güvenliğiyle İlgili Meclis Komitesi Toplandı
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Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): Cumhuriyet Meclisi, Trafik Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün,  TDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Zeki Çeler başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, komite, toplantıda gündeminde bulunan davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak, Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi Başkanı Mehmet Metin Kunt, Hüseyin Sevay ile Talim ve Terbiye Dairesi’nden yetkililer katıldı.

Komite toplantısı, TDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı, CTP Milletvekili Birikim Özgür ve UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu’nun  katılımıyla yapıldı.

(UG/ÖK)

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