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Trafik Eğitim Parkı’nda Eğitimler Sürüyor

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): 2010 yılından beridir, ülkede çeşitli yaşlarda çocuklara hem teorik hem pratik trafik eğitimleri ve farklı sektörlerdeki yetişkinlere teorik trafik eğitimleri veren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmenleri yaz döneminde de eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik Eğitim Parkı’nda Eğitimler Sürüyor

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): 2010 yılından beridir, ülkede çeşitli yaşlarda çocuklara hem teorik hem pratik trafik eğitimleri ve farklı sektörlerdeki yetişkinlere teorik trafik eğitimleri veren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmenleri yaz döneminde de eğitimlerini sürdürüyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:22
Trafik Eğitim Parkı’nda Eğitimler Sürüyor
Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): 2010 yılından beridir, ülkede çeşitli yaşlarda çocuklara hem teorik hem pratik trafik eğitimleri ve farklı sektörlerdeki yetişkinlere teorik trafik eğitimleri veren Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmenleri yaz döneminde de eğitimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz ay 112 Ambulans Ağı’nda görev alacak ambulans şoförlerine eğitimler veren yetkililer, bu kez Artı Eğitim Merkezi öğrencilerine eğitimler verdi.
Dernek açıklamasına göre, üç farklı grupta, kendi yaş gruplarına göre hazırlanan eğitim programlarından faydalanan öğrenciler, araç içinde nasıl davranılması gerektiği, emniyet kemerinin önemi, yaya hareketleri, güvenli bisiklet sürüşü gibi konularda bilgilendirildi.
Yaz dönemi için etkinliklerin bununla sınırlı olmadığını söyleyen dernek yetkilileri, Ağustos ayı sonunda da “Veliler için Trafikte Çocuk Güvenliği Eğitimi” verileceğini duyurdu. Facebook grubu olan Yorgun Anneler Kulübü’nün işbirliğiyle planlanan eğitim, KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda, 29 Ağustos 2018’de Saat 17.00’da gerçekleştirilecek.
Eğitime katılmak isteyen veliler 2277120 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine kayıt yaptırabilirler.
Ayrıca 2018 – 2019 Öğretim Yılı için KKTC üniversitelerinde eğitim alacak öğrencilere de “Trafik Oryantasyon – Sol Trafik” eğitimi verilmesi konusunda üniversitelerle görüşüldüğü ve eğitimlerin planlandığı da kaydedildi.
(HÖ) FOTOĞRAFLI
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