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28 Nisan 2017 Cuma 06:22

Trafik Yine Can Aldı

Trafik Yine Can Aldı
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Trafik kazasında 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetti

Lefkoşa - Girne anayolunda dün gece saat 23.00 sıralarında  meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden ED670 plakalı aracın sürücüsü Dinnaz Miammiedova (E21) önce orta refüjde sürüklendi sonra  yeniden yola çıkarak yol kenarındaki akasya ağaçlarına çarptı.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybederken, araç sürücüsü Dinnaz Miammiedova ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Doğan (21), Umut Şanverdi (22) ve Feray Okuçlu (22) ise hafif yaralandı.



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