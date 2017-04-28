Trafik Yine Can Aldı

Lefkoşa - Girne anayolunda dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden ED670 plakalı aracın sürücüsü Dinnaz Miammiedova (E21) önce orta refüjde sürüklendi sonra yeniden yola çıkarak yol kenarındaki akasya ağaçlarına çarptı.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybederken, araç sürücüsü Dinnaz Miammiedova ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Doğan (21), Umut Şanverdi (22) ve Feray Okuçlu (22) ise hafif yaralandı.