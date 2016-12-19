Trafik Raporu...

BİR HAFTADA 71 KAZA, 29 YARALI VE 309 BİN TL MADDİ HASAR

KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 71 trafik kazasında 29 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12 -18 Aralık tarihlerini kapsayan dönem içerisindeki kaza sebeplerinde ilk sırada süratli araç kullanmak yer alırken bunu, kavşakta durmamak, dikkatsiz sürüş yapmak , yakın takip ve diğer etkenler izledi.

Toplam hasar miktarı 309 bin 201 TL tespit edilen kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 27, Gazimağusa12, Girne 20, Güzelyurt 10, İskele 2.”

638 TRAFİK SUÇU

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 638 trafik suçu tespit edilerek, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 214’ü süratli, 8’i tehlikeli, 23’ü dikkatsiz, 27’si seyrüsefer ruhsatsız, 19’u sürüş ehliyetsiz, 38’i alkollü, 11’i muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 5’i “A” yol kullanma izinsiz, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Sürücülerin 76’sı seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 41’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı esnada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 142’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.