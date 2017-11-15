TRAFİK MAGANDALARI DEHŞET SAÇTI

Aşırı alkol tesiri altında araç kullanarak aynı istikamette seyreden aracın önünü kesen ve araçlarında bulunan muşka ile iki kişinin yüzüne vuran Mehmet Uçar ve Azizcan Bakıroğlu tutuklandı.

Girne Naci Talat Caddesi üzerinde önceki gece alkol tesiri altında araç kullanarak, yolda başka bir aracın önünü kesen LJ 009 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Mehmet Uçar ve 23 yaşındaki Azizcan Bakıroğlu Lapta yolunda terör estirdi.

Lapta istikametine doğru seyreden NS 755 plakalı araç sürücüsü A.T. ve arabada yolcu olarak bulunan M.T.’nin önünü kesen Mehmet Uçar ve Azizcan Bakıroğlu, araçlarından çıkardıkları muşka ile A.T.’nin kafasına, M.T.’nin ise yüzüne vurarak dişinin kırılmasına neden oldular.

Zanlı Azizcan Bakıroğlu, alkol etkisi altında suçu işledikten sonra, A.T.’ye tehditler savurdu.

Yoldan geçenlerin müdahalesi ile saldırganların elinden alınan A.T. ve M.T. isimli kardeşler hastaneye kaldırılırken, zanlılar olay yerinden kaçamadan suçüstü yakalandı.

Saldırganların aracında ise biri 19 cm diğeri 15 cm uzunluğunda iki adet bıçak bulan polis, olayda kullanılan muşkayı bulamadı.

Uçar ve Bakıroğlu dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Anayolda dehşet saçtılar

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk”, “Tecavüzkâr alet taşıma” ve “İthali lisan” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, olayın Girne Naci Talat Caddesi üzerinde saat 00.15 raddelerinde meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, zanlı Mehmet Uçar’ın 170 promil alkol tesiri altında araç kullandığı esnada yanında yolcu olarak bulunan Aziz Bakıroğlu ile birlikte kendileri ile aynı istikamette seyreden NS 755 plakalı araç sürücüsü A.T.’nin önünü keserek olay çıkardıklarını kaydetti.

Yavuz, zanlıların araçta aldıkları muşka ile önce A.T.’nin kafasına, daha sonra araçta yolcu olarak bulunan M.T.’nin yüzüne vurarak ön dişini kırdıklarını belirtti.

Muşka henüz bulunmadı

Olayı yoldan geçenlerin ayırdığını ve polise haber verildiğini kaydeden Yavuz, zanlıların olay yerinde suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Zanlı Mehmet Uçar’ın kullanımındaki LJ 009 plakalı araçta arama yapıldığını kaydeden polis, araçta sağ ön yolcu kapısı cebinde, bir adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 19 cm bıçak, bir adet ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 15 cm bıçakların emare olarak alındığını söyledi.

Olayda kullanılan muşkanın ise henüz bulunmadığını ifade eden Ömer Yavuz soruşturmanın çok ciddi olduğunu belirtti.

Yavuz: Zanlılar polise yardımcı olmuyor