Trafik Kontrollerinde 493 Sürücü Rapor Edildi!



Trafik kontrollerinde 493 sürücü hakkında trafik suçundan dolayı ileri işleme gidildi.



Polisten verilen bilgiye göre, 30 Temmuz-5 Ağustos arasında, ülke genelinde 6 bin 311 araç sürücüsü kontrol edildi.



Sürücülerin, 125’i süratli araç kullanmak, 78’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 42’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 37’si alkollü, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz, 1’ i emniyet kemersiz, 1’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.





