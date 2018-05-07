Trafik kontrolleri... En fazla ceza sürat ve cep telefonundan

Polis tarafından 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 701 kişi ceza aldı.



Polis açıklamasına göre, sürücülerin 162’si süratli, 11’i tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 21’i sürüş ehliyetsiz, 37’si alkollü, 6’sı muayenesiz, 28’i sigortasız veya kapsamı dışında, 19’u “A” yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Açıklamada 168 cezanın seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 6’sının trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 3’ünün trafik ışıklarına uymamaktan, 1’inin tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 4’ünün koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 132’sinin diğer trafik suçlarından olduğu kaydedildi.



