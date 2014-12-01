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Trafik Kontrolerinde 758 Kişi Rapor…

Polis tarafından son bir haftada ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, toplam 758 araç sürücüsü rapor edildi.

Trafik Kontrolerinde 758 Kişi Rapor…

Polis tarafından son bir haftada ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, toplam 758 araç sürücüsü rapor edildi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Trafik Kontrolerinde 758 Kişi Rapor…
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 Polis tarafından son bir haftada ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, toplam 758 araç sürücüsü rapor edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 165’i süratli, 14’ü tehlikeli, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız, 9’u muayenesiz, 7’si sigortasız veya kapsamı dışında 6’sı sürüş ehliyetsiz, 3’ü emniyet kemersiz 10’u alkollü araç kullanmak, 101’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 33’ü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Sürücülerin 26’sı “A” yol kullanma izinsiz,  2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3'ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 322’si diğer trafik suçlarından yazıldı.

KAZALARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI… TOPLAM HASAR 287 BİN TL

24 – 30 Kasım tarihleri arasını kapsayan son 1 hafta içerisinde KKTC’de toplam 50 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 287 bin TL’lik hasar oluştu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 21, Gazimağusa 12, Girne 12, Güzelyurt 4 ve İskele 1 şeklinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Polisten Yapılan Açıklamaya GöreKontrol Edilen Araç Sürücülerinin 165’i Süratli14’ü Tehlikeli12’si Dikkatsiz Sürüş Yapmak45’i Seyrüsefer Ruhsatsız9’u Muayenesiz7’si Sigortasız Veya Kapsamı Dışında 6’sı Sürüş Ehliyetsiz3’ü Emniyet Kemersiz 10
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