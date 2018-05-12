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Trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak

Akdoğan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan çocuk parkına 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimlerinin baş harflerinden oluşan MİÇ (Mehmet, İbrahim, Çamay) Anı Parkı ismi verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak

Akdoğan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan çocuk parkına 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimlerinin baş harflerinden oluşan MİÇ (Mehmet, İbrahim, Çamay) Anı Parkı ismi verildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:25
Trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak

MİÇ ANI PARKI AÇILDI... AÇILIŞA TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ DE KATILDI


Akdoğan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan çocuk parkına 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimlerinin baş harflerinden oluşan MİÇ (Mehmet, İbrahim, Çamay) Anı Parkı ismi verildi.

Akdoğan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, parkın açılışını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu ve trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mehmet Ağdıran, İbrahim Zafer ve Çamay Selkan’ın aileleri gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, “1998 yılında meydana gelen elim bir trafik kazası sonucunda ne yazık ki üç gencimiz hayatını kaybetmiştir. Yapmış olduğumuz çocuk parkını kaybetmiş olduğumuz gençlerin anısını yaşatabilmek adına ailelerinden de izin alarak Mehmet, İbrahim ve Çamay isimlerin baş harflerinden oluşan MİÇ Anı Parkı koymayı belediye yönetimi olarak uygun gördük” dedi.
Bu arada bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de yaptığı konuşmada, “Bugün hem sevinçli hem duygusal bir maksatla buradayız. Elbette kaybettiğimiz her değerimiz her evladımız içimizde tamiri ve telafisi imkansız acılar bırakır ama böyle günlerde de kayıplarımızın tekrardan doğmasına şahitlik ederiz. Dolayısıyla ben bu anlamlı girişim nedeniyle belediye başkanını ve meclis üyelerini içtenlikle kutlarım. Böylesi anlamlı girişimlerle anıların yaşatılması amacıyla üretilen hizmette bu acılar bir nebze de olsa hafifler” ifadelerini kullandı.
Açılış, AKSAD Minik Halk Dansları ekibinin gösterileriyle sona erdi.
(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 12.05.2018 10:29
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