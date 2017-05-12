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12 Mayıs 2017 Cuma 07:28

Trafik Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Trafik Kazasında Bir Kişi Yaralandı
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Lefkoşa’da Opel Plaza önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da Opel Plaza önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Emre Övdüm, yönetimindeki KN 436 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak yapımı devam eden servis yolu için kazılan çukura düştü. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralandı. 
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Trafik Kazasında Bir Kişi Yaralandı
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