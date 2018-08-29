Trafik kazasında 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda saat 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Korkuteli’nde sakin 29 yaşındaki Fatih Acu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Acu, yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun soluna doğru virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak boş tarla içerisinde üç takla attı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu GazimağusaDevlet Hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02.10’da yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

