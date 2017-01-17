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17 Ocak 2017 Salı 10:43

Trafik Kazası.. Ölümden Döndü

Trafik Kazası.. Ölümden Döndü
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Asaf Telli ölümden döndü
Gönyeli’de yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki yayaya, Mehmet Ali Ulçay yönetimindeki araç çarptı
Gönyeli’de yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Asaf Telli isimli yayaya, Mehmet Ali Ulçay yönetimindeki araç çarptı. Gönyeli 20 Temmuz Sokaktaki kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Mehmet Ali Ulçay yönetimindeki KJ 244 plakalı araç, ara sokakta seyrettiği esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Assaf Telli isimli 72 yaşındaki yayaya çarptı. Assaf Telli, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler ardından müşahede altına alınan Assaf Telli’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, vücudunun muhtelif yerlerinde yaralanmalar olduğu belirtildi.

Sürücünün üzerinden şüpheli paket çıktı
 Kazanın ardından olay yerine gelen Lefkoşa trafik ekipleri ve Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, kaza ile ilgili geniş çaplı araştırmalar yaptı. Kazayı yapan sürücünün üzerinden çıkan paketten şüphelenen trafik ekipleri olay yeri inceleme ve narkotik ekiplerini çağırarak, şüpheli paket üzerinde araştırmalar yaptı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, kazayı yapan sürücü Mehmet Ali Ulçay tutuklandı.

Diyalog


 
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