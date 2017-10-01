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01 Ekim 2017 Pazar 09:39

Trafik Kazası.. Karşı Şeride Geçen Araç Yan Yattı

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi.

Trafik Kazası.. Karşı Şeride Geçen Araç Yan Yattı
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GÜZELYURT-LEFKOŞA ANAYOLUNDA BU SABAH TRAFİK KAZASI OLDU.. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki TLS 706 plakalı araçla seyreden Mustafa Alış (E-37) Alayköy çemberine 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan araç karşı şeride geçerek yan yattı. Araç sürücüsü kazadan yara almadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


 
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