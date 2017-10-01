Trafik Kazası.. Karşı Şeride Geçen Araç Yan Yattı

GÜZELYURT-LEFKOŞA ANAYOLUNDA BU SABAH TRAFİK KAZASI OLDU.. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki TLS 706 plakalı araçla seyreden Mustafa Alış (E-37) Alayköy çemberine 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti.Önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan araç karşı şeride geçerek yan yattı. Araç sürücüsü kazadan yara almadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.