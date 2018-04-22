Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
banner256

Trafik kazası: İki kişi yaralandı

İki araç yüz yüze çarpıştı

Trafik kazası: İki kişi yaralandı

İki araç yüz yüze çarpıştı

22 Nisan 2018 Pazar 15:27
Trafik kazası: İki kişi yaralandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi kavşağında dün saat 13:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

banner223
Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine DT 660 plakalı aracı ile seyretmekte olan Orhan Kaya isimli araç sürücüsü, karşı yönden gelmekte olan Kadim Dalkılınç yönetimindeki DR 317 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Yaşanan kaza sonucunda yaralanan her iki araç sürücüsüde olay yerine çağrılan ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlandıkdan sonra her iki araç sürücüsüde taburcu edildi.

Polis soruşturması devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı...
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı...
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Mağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Mağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kıbtes’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı...
Kıbtes’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı...
Işık: “Gece kulüplerinin kapatılması konusunu insan hakları kapsamında yakından takip etmekteyiz”
Işık: “Gece kulüplerinin kapatılması konusunu insan hakları kapsamında yakından takip etmekteyiz”
Alsancak’ta 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Alsancak’ta 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Özyiğit: “Kayıt kabul tüzüğü ile hedefimiz üniversitelerimizdeki öğrenci kalitesinin arttırılması”
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Uluslararası Final Üniversitesi’ne Performans Analizi Ve Biyomekanik Laboratuvarı...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim