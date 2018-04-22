Trafik kazası: İki kişi yaralandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi kavşağında dün saat 13:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine DT 660 plakalı aracı ile seyretmekte olan Orhan Kaya isimli araç sürücüsü, karşı yönden gelmekte olan Kadim Dalkılınç yönetimindeki DR 317 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Yaşanan kaza sonucunda yaralanan her iki araç sürücüsüde olay yerine çağrılan ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlandıkdan sonra her iki araç sürücüsüde taburcu edildi.

Polis soruşturması devam etmektedir.