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15 Aralık 2016 Perşembe 09:12

Trafik Kazası.. İki Araç Çarpıştı

İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Trafik Kazası.. İki Araç Çarpıştı
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İlker mezarlığın kapısını kırdı
 Minareliköy’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saat 17.30 sıralarında Minareliköy’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu gerçekleşen kazada, İlker Kükürt isimli sürücü EZ 988 plakalı aracı ile tali yoldan anayola dikkatsiz çıkış yaptı ve bu esnada anayolda seyreden Hale Hutlucan isimli sürücünün yönetimindeki KL 315 plakalı arabaya çarptı. Kükürt’ün aracı çarpmanın etkisiyle savrularak Minareliköy Mezarlığı’nın giriş kapısında durabildi.

Kazada EZ 988 plakalı araç sürücüsü İlker Kükürt ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Deniz Özdemir ile KL 315 plakalı araç sürücüsü Hale
Hutlucan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kükürt’ün kafasında derin kesikler olduğu öğrenilirken, Hale Hutlucan’ın da vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olduğu bildirildi. Ayrıca Kükürt’ün aracında yolcu olarak bulunan Deniz Özdemir’in de vücut travması geçirdiği belirtildi.

Diyalog





 
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