Trafik Kazası

TRAFİK KAZASI

12.09.2018 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Erol Mehmet ŞAH (E-18), yönetimindeki JF 300 plakalı jeep araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tofaş (Honda) trafik ışıklarına geldiği zaman trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden U dönüşü yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Ömer SARI (E-22) yönetimindeki GD 783 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.



Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan JF 300 plakalı araç refüj üzerine çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yine bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden Birol ULUDAĞ (E-83) yönetimindeki KM 698 plakalı araca çarpıp tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan JF 300 plakalı araç sürücüsü Erol Mehmet ŞAH kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.